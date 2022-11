Rissa al termine dell’incontro casalingo della Casertana, scattano denunce e Daspo

La D.I.G.O.S. della Questura di Caserta ha avviato le procedure nei confronti di alcuni tifosi protagonisti dell’accaduto

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, in occasione della partita di calcio “Casertana – Arzachena” tenutasi presso lo Stadio “Pinto” di Caserta lo scorso 13 novembre, ha deferito all’Autorità Giudiziaria alcune persone, ritenute responsabili di aver preso parte ad una rissa al termine dell’incontro.

In particolare, fischiata la fine della gara, iniziava la fase di deflusso degli spettatori che avevano assistito alla competizione. Nell’occasione, personale della D.I.G.O.S. della Questura di Caserta notava l’inizio di un battibecco tra alcuni presenti, scaturito dalla contestazione in atto dei tifosi della Casertana nei confronti della propria squadra, accusata di scarso impegno per il risultato ottenuto durante l’incontro, terminato con un pareggio a reti inviolate.

L’intervento

del personale di polizia e di alcuni presenti consentiva di evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente, poiché le fazioni coinvolte venivano separate. All’esito degli accertamenti condotti e della visione dei filmati dei fatti accaduti, ripresi da personale dipresente sul posto, venivano individuate le responsabilità delle persone coinvolte nella zuffa, di cui una già nota agli operatori per i precedenti di polizia e per essere già stato destinatario in passato di provvedimento di DASPO.

L’attività d’indagine esperita dal personale della D.I.G.O.S. permetteva di identificare immediatamente le persone, che venivano quindi deferite per la fattispecie del reato di rissa prevista dal codice penale.

I medesimi venivano, inoltre, segnalati al Questore di Caserta, quale Autorità competente, per l’adozione della misura di prevenzione del DASPO.