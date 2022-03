RISSA ALLA POMPA DI BENZINA. Finisce a cazzotti tra un benzinaio e due clienti

I/ Le forze dell’ordine credono di poter risalire alla realtà dei fatti grazie anche alle immagini di sorveglianza

CASAL DI PRINCIPE – Scene da far west questa mattina intorno alle ore 7 nell’area di servizio Marzia, ricadente nel territorio comunale di Casal di Principe e situata lungo via Circumvallazione. Dopo aver fatto rifornimento alla propria auto, due clienti avrebbero iniziato a creare problemi al momento del pagamento.

La discussione tra i due e il benzinaio è poi degenerata in una rissa, placata solo grazie all’arrivo delle forze dell’ordine.

Chiaramente, come capita in situazioni del genere, le due versioni sono discordanti. Toccherà adesso agli inquirenti provare a far emergere la realtà a seguito di questa rissa, sperando che le videocamere di sorveglianza possano supportare il loro lavoro.