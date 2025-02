Rissa furibonda fuori scuola, donna 35enne al pronto soccorso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAPUA – Ieri, mercoledì, alle 13:30, dinanzi alla scuola di via Napoli, a Capua, si è verificata una violenta rissa tra un gruppo di persone.

Si tratta di alcuni uomini e donne, di origine africana, pare nigeriana, ma non è certo, sono state coinvolte nello scontro, sviluppatosi da un’accesa discussione tra due coppie. La zuffa si è poi spostata anche verso il centro, in zona via Fieramosca.

Una donna di 35 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese.

I carabinieri hanno identificato i protagonisti della rissa.