Ritrovata a sfrecciare in autostrada macchina rubata nel casertano

CASERTA – Mercoledì 25 ottobre, presso l’area di servizio Secchia Ovest sull’Autostrada A1, gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord hanno fermato per un controllo un’autovettura con targa polacca, a bordo della quale vi erano due giovani, un uomo ed una donna rispettivamente di 34 e 33 anni residenti in provincia di Napoli.

Dal controllo del veicolo e dall’esame incrociato con le banche dati è emerso che l’auto era provento di una rapina avvenuta nel giugno scorso in provincia di Caserta. Non solo. I poliziotti hanno accertato che le targhe polacche applicate sul mezzo non erano quelle originali (in realtà il veicolo è immatricolato in Italia) e che erano state cambiate proprio per eludere i controlli di polizia ed ostacolare l’identificazione del mezzo.

La situazione si è complicata ulteriormente quando il veicolo e i suoi due occupanti sono stati perquisiti. I giovani avevano infatti nella loro disponibilità diverse catenine e bracciali in oro, anelli e medagliette varie, oltre a 290 euro in contanti. I due non hanno saputo fornire giustificazioni sulla provenienza dei gioielli, il che ha fatto ovviamente aumentare i sospetti circa il fatto che i due potessero essere dediti a furti.

I due giovani sono stati accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti di rito ed il loro foto segnalamento dandone avviso all’Autorità Giudiziaria. Sono quindi stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria per concorso in ricettazione e riciclaggio. L’uomo veniva è stato denunciato anche denunciato perchè era alla guida dell’auto non ostante la patente gli fosse stata revocata.