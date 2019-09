CASTEL VOLTURNO (Christian e Lidia de Angelis) – Ritrovato il 75enne Nicola Esposito, di Castel Volturno, che non dava notizie di sè da un paio di giorni. Si trovava ad Ischitella. Lo hanno raggiunto le figlie per riportarlo a casa, sta bene, è solo un pò confuso. Due giorni fa, l’appello disperato per trovare il 75enne che era scomparso da casa, affetto da Alzheimer. L’uomo abita con la famiglia in zona di fronte Villaggio Coppola, in via Milano.