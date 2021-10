ORTA DI ATELLA/CAIVANO (Lidia e Christian de Angelis) Ritrovato senza vita, Antonio Natale, il 22enne scomparso da casa il 4 ottobre. Ieri sera la macabra scoperta, il corpo del giovane del Parco Verde di Caivano, scomparso da giorni e cercato ovunque, anche nell’agro aversano. Antonio Natale è stato ritrovato avvolto in un lenzuolo bianco, abbandonato in un campo rom a Caivano. Forse vi è la mano della camorra, pare, che la pista porti a due fratelli che il giovane frequentava, potrebbero essere stati loro gli esecutori dell’omicidio, massimo riservo, al momento sulle indagini. Il cadavere era irriconoscibile, il corpo di Antonio era martoriato e crivellato di proiettili, i killer si sono accaniti contro il giovane. Ancora poco chiari dinamica e movente dell’omicidio. Dopo il ritorno a Caivano, al Parco Verde, Antonio avrebbe iniziato a frequentare una famiglia di spacciatori secondo le ricostruzioni della madre. In casa si rendono conto del cambiamento e delle nuove possibilità economiche. La madre lo ha anche denunciato ai Carabinieri per cercare di proteggerlo, ma lunedì scorso Antonio esce con alcune persone, che oggi risultano irreperibili, e scompare nel nulla. Ieri sera il ritrovamento del cadavere. L’area è presidiata dai Carabinieri e dalla Scientifica da diverse ore a partire di ieri pomeriggio, quando una segnalazione ha fatto partire i rilievi. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine la cui presenza ha fatto subito pensare al peggio, fino alla conferma della Procura di Napoli Nord che quel corpo appartiene proprio al giovane Antonio. La sua famiglia avrebbe dovuto partecipare alla puntata di “Chi l’ha visto?” di domani sera, ma i Carabinieri avrebbero “bloccato” la partenza per il riconoscimento del corpo. Riconoscimento che, insieme alla Scientifica, sarebbe stato possibile grazie ad alcuni tatuaggi presenti sul cadavere.