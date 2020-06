LE FOTO. RIVOLTA NEL CARCERE DI S.MARIA C.V. Caos nella notte, detenuti prendono possesso del reparto. Otto agenti feriti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nel reparto del carcere di Santa Maria Capua Vetere dove è stata sedata una rivolta sono ristretti alcune decine detenuti cosiddetti “problematici”, extracomunitari ed altri soggetti che in passato si sono resi protagonisti di episodi di intemperanza, come raccontato in esclusiva questa mattina da Casertace.

La scorsa notte 6 agenti sono stati aggrediti da due detenuti extracomunitari, mentre nei giorni scorsi si è avuta la protesta degli agenti della polizia penitenziaria a seguito della notifica di oltre 40 avvisi di garanzia nell’ambito di un’inchiesta su presunti casi di pestaggi all’interno del carcere. Alla fine, è di otto agenti penitenziari feriti il bilancio. Sei agenti sono rimasti feriti dalla furia causata da due detenuti del Reparto Danubio che, nella tarda serata di ieri, hanno aggredito gli agenti che li portavano in infermeria dopo che uno dei due aveva dato fuoco alla propria cella. Altri due agenti sono rimasti feriti stamani quando e’ scoppiata la rivolta nello stesso reparto, con decine di detenuti che si sono impossessati del reparto e gli agenti che si sono rifiutati di intervenire per non aggravare la loro situazione, essendo molto gia’ indagati per i presunti pestaggi di detenuti avvenuti il sei aprile scorso al carcere.

I rivoltosi sono stati isolati mentre invece continua la protesta simbolica degli agenti della penitenziaria che non entrano nell’istituto e sono fermi davanti al piazzale.