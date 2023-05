Rogo in città: villetta divorata dalle fiamme

Fortunatamente i proprietari non erano in casa.

MONDRAGONE. Questo pomeriggio verso le ore 18:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta in via G. Deledda nel Comune di Mondragone allertati per un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta costituita dal solo piano terra.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’incendio che si era propagato in quasi tutte le stanze divorando la maggior parte dell’arredamento presente. Nessuna persona è rimasta coinvolta in quanto i proprietari non erano in casa nel momento in cui è scoppiato l’incendio. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.