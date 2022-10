Rolex falsi. il primo scambio intercettato dai carabinieri

SAN NICOLA LA STRADA – Un 48enne di San Nicola La Strada accusato di far parte di una rete dedita alla produzione e commercializzazione di cronografi falsificati di marca Rolex e Cartier รจ rimasto coinvolto in un’operazione che ha condotto all’emissione di misure cautelari in capo ad altre 12 persone. Nell’ultima udienza del processo ha testimoniato il comandante della stazione dei carabinieri. Sono stati i militari dell’Arma, infatti, ad occuparsi della fase iniziale delle indagini intercettando uno scambio avvenuto in Veneto nella quale vennero individuate tre persone, oggi sotto processo.