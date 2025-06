Rotonda pericolosa tra Capua, Santa Maria Capua Vetere e Marcianise: “Ho rischiato incidenti due volte”. I cittadini chiedono interventi urgenti

La rotatoria risulta “scarsamente illuminata, mal segnalata e piena di insidie”



MARCIANISE/S.MARIA C.V. – Cresce la preoccupazione dei cittadini per le condizioni critiche della rotonda che collega i territori di Capua, Santa Maria Capua Vetere, Marcianise e Caserta. Una segnalazione giunta alla nostra redazione mette in evidenza la pericolosità di questo nodo viario, sempre più trafficato e al centro di lavori stradali che sembrano peggiorarne ulteriormente la fruibilità.

Secondo quanto riferito da un automobilista nostro lettore, la rotonda risulta “scarsamente illuminata, mal segnalata e piena di insidie”. Una situazione che crea confusione anche agli automobilisti più attenti, come dimostrano i ripetuti episodi in cui lo stesso cittadino dichiara di aver “rischiato per due volte di non imboccare il percorso corretto”, nonostante la massima prudenza.

Ad aggravare il problema contribuiscono i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria nelle immediate vicinanze del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che sembrano aver reso ancor più caotico e poco chiaro il tracciato viario.

L’appello lanciato dal cittadino è chiaro: “Chiedo gentilmente di dare visibilità al problema per sollecitare un intervento urgente da parte delle autorità”. Una richiesta che raccogliamo e rilanciamo, nella speranza che le istituzioni competenti possano intervenire al più presto per migliorare la sicurezza di un’area stradale fondamentale per la mobilità dell’intero territorio.