Ruba corrente elettrica dalla rete pubblica, furbetto nei guai

CASAGIOVE – I carabinieri della stazione di Casagiove hanno denunciato a piede libero un uomo del posto per furto di energia elettrica

Il furbetto, D. C., nella zona di Viale della Libertà aveva escogitato un sistema per risparmiare soldi sottraendo energia per reindirizzarla alla sua abitazione. I carabinieri, insieme al personale dell’Enel, che stanno eseguendo controlli a tappeto aventi oggetto sia case private che attività commerciali in tutta la zona proprio per combattere questo fenomeno criminale, hanno scoperto il furto compiuto dall’uomo ora nei guai.