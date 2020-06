Ruba l’auto ai vigili urbani e poi semina il panico in autostrada. Fermata

La donna è apparsa disorientata e confusa

PIEDIMONTE MATESE – Ruba l’auto della Polizia Locale di Piedimonte Matese ma viene trovata in autostrada dagli agenti della Polizia Stradale di Cassino non prima di aver seminato il panico tra gli automobilisti che percorrevano l’A1. A mettere in allarme gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino e’ stata una donna che ‘passeggiava’ lungo l’autostrada nei pressi del casello di San Vittore del Lazio. Bloccata dagli agenti, la donna, pur apparsa disorientata e confusa, e’ riuscita a dare qualche elemento: ha detto di provenire da Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, da cui si era mossa utilizzando un veicolo della Polizia Municipale, auto poi lasciata in sosta presso l’adiacente uscita autostradale di San Vittore. Il mezzo, in effetti, era stato abbandonato all’altezza del casello.

La pattuglia con l’ausilio di altro personale ha effettuato una serie di accertamenti dai quali e’ risultato che la donna aveva davvero sottratto l’auto nella mattinata. Circostanza riscontrata anche dagli agenti della Polizia Locale dopo aver visionato i filmati delle telecamere del comando. La donna e’ stata denunciata per furto mentre la vettura e’ stata riconsegnata alla Polizia.