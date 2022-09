Ubriaco cerca di rubare un autocarro: ARRESTATO

VILLA LITERNO – Nella mattinata odierna, in corso Umberto I a Villa Literno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto di autovettura ed al contestuale deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, di un cinquantaseienne ucraino, residente a Napoli.



L’uomo è stato intercettato e fermato dai militari dell’Arma mentre, in evidente stato di ebrezza, fuggiva a bordo dell’autocarro rubato dall’interno di una ditta con sede in Giugliano in Campania (NA).



L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.