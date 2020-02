Ruba un ciclomotore a Casapulla, il ladro catturato al centro di Capua

CAPUA – Transitava in via Fuori Porta Roma, questa mattina, quando una pattuglia della Polizia Municipale gli ha intimato l’alt. L’uomo S.B., classe ’97 residente a Pratella, era a bordo di un Piaggio Liberty risultato rubato a Casapulla. Il mezzo si presentava sprovvisto di documenti, targa e assicurazione. Da un controllo del numero di telaio gli agenti hanno riscontrato la provenienza furtiva del motociclo. Denunciato a piede libero il conducente, e per il motociclo si è provveduto al sequestro.