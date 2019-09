Ruba un scooter e non si ferma all’alt. Folle inseguimento per le strade di MONDRAGONE

MONDRAGONE – Rocambolesco inseguimento questa notte a Mondragone. Un giovane, a bordo di un Berverly Piaggio 350 non si è fermato all’alt dei carabinieri del nucleo radiomobile impegnati in servizio di pattugliamento. Da quell’azione ne è scaturito un folle inseguimento per le vie di Mondragone, conclusosi in viale Kennedy, dove il giovane ha abbandonato il mezzo per dileguarsi in zona lungomare. Il mezzo, recuperato dai militari, è risultato frutto di un furto perpetrato ai danni di un cittadino di Formia, il quale non si era neppure reso conto della sottrazione vista la tarda ora. Il motorino è stato restituito al legittimo proprietario.