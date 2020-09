Turista casertana derubata sotto l’ombrellone. Arrestati due 18enni incensurati

CASERTA – Rubavano tra gli ombrelloni dei bagnanti sulla spiaggia di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso un ragazzo ed una ragazza di San Ferdinando di Puglia, entrambi diciottenni ed incensurati.

Alcuni giorni fa, di pomeriggio, i militari sono intervenuti all’interno di uno stabilimento balneare dove alcuni bagnanti avevano segnalato la presenza di due giovani che, poco prima, sulla spiaggia avevano rubato uno zaino. I carabinieri hanno recuperato lo zaino ed hanno identificato e perquisito i due, bloccati dagli stessi bagnanti, trovandoli in possesso di due smartphone e di un lettore mp3, che gli stessi avevano preso poco prima dallo zaino rubato.

La refurtiva è stata restituita alla proprietaria, una turista della provincia di Caserta che si era allontanata dal proprio ombrellone, e i due complici sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, la coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il gip del Tribunale di Foggia ne ha disposto la scarcerazione.