Rubato il furgone del Gruppo Francescano: tante famiglie bisognose sono rimaste senza cibo per la Pasqua. L’appello di Fra Guido

CASALUCE – Dal profilo di fra Guido Travaglini:

QUESTA NOTTE I LADRI HANNO RUBATO IL FURGONCINO DEL NOSTRO GRUPPO FRANCESCANO CHE VIENE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE, PER LA RACCOLTA E LA DISTRIBUZIONE DI CIBO, ALLE FAMIGLIE POVERE DI NUMEROSE COMUNITA’ IN CAMPANIA. GRAZIE ALL’IMMEDIATO INTERVENTO DEI CARABINIERI, IL FURGONCINO E’ STATO RITROVATO DOPO ALCUNE ORE ABBANDONATO IN STRADA. MI E’ STATO RIFERITO IN QUESTO MOMENTO CHE I DANNI CHE HANNO ARRECATO AL MEZZO, SONO VERAMENTE NUMEROSI E VANDALICI , CHE SOMMATI A TUTTO CIO CHE HANNO ASPORTATO DAL MEZZO STESSO ,

AMMONTANO AD UNA RILEVANTE SPESA. MI DISPIACE SE NEI PROSSIMI GIORNI, NON POTRO RECARMI PRESSO E FAMIGLIE PER POTER DISTRIBUIRE LORO, CIO CHE E’ STATO RACCOLTO PER LA SANTA PASQUA. PAZIENZA , ADESSO DEVO PENSARE A RIPRISTINARE I DANNI ARRECATI CERCANDO SOLUZIONI .-

UN ABBRACCIO BENEDICENTE A TUTTI, ( anche ai ladri e ai vandali che mi hanno distrutto il mio unico mezzo ).-

umilmente guido.-