S. Andrea del Pizzone. Domenica il mercatino solidale della Caritas parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta”

L’evento si svolgerà domenica 18 dicembree in piazza Fontana dalle ore 9.00 alle ore 21. Si potranno degustare i dolci tipici del Natale e pizze al portafoglio preparate da Mauro, Giuseppe ed Armando.

Sant’Andrea del Pizzone (Maria Assunta Cavallo) – Come ogni anno di questo periodo, in molte città d”Italia, si organizzano i tradizionali mercatini di Natale. La caritas parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta” di Sant’Andrea del Pizzone ha organizzato per il giorno 18 dicembre 2022, un mercatino solidale per dare una mano ai meno fortunati. L’evento si svolgerà in Piazza Fontana dalle ore 9.00 alle ore 21 dove si potranno degustare i dolci tipici del Natale e pizze al portafoglio preparate da Mauro, Giuseppe ed Armando. Non mancheranno giochi di animazione e giochi di squadra. Inoltre sarà presente l’artista Tetiana con i suoi ritratti. A fine serata verrà estratta una bellissima bicicletta. Non mancate dunque a questo meraviglioso momento di aggregazione, divertimento e solidarietà.