S. MARIA C.V. A ricordare la prof di chimica scomparsa anche il sindaco che fu suo alunno

PIANA DI MONTE VERNA – Anche a Piana di Monte Verna, così come a Santa Maria Capua Vetere, è forte il ricordo di Patrizia Ricciardi, la professoressa di chimica venuta a mancare in questi giorni, dopo aver lottato contro una grave malattia. Una tristezza infinita ha colto la popolazione dell’Istituto sammaritano Righi-Nervi: studenti, professori, e tutto il personale, ma non solo. A ricordare la professoressa Ricciardi è anche un suo ex alunno, l’attuale primo cittadino di Piana, Stefano Lombardi, in un commovente post che pubblichiamo in calce. Oggi, invece, sono stati celebrati i funerali.