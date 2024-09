S. MARIA. C. V. ADDIO MIGUEL. Non ce l’ha fatta il turista 18enne investito all’Anfiteatro

Il conducente è risultato negativo all’alcoltest e al drugtest

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ morto il turista 18enne investito da un’automobile ieri sera poco dopo le 18:00 in via Domenico Russo, nei pressi dell’Anfiteatro il cui conducente, L.D.N.,19enne del posto risultato negativo all’alcoltest e al drugtest, nell’immediatezza si è dato alla fuga arrestando la corsa contro un tubo del gas, provocando anche una perdita che ha costretto i tecnici a lavorare per tutta la notte.

Sul luogo del decesso l’associazione “Ciò che vedo in città SMCV” a nome di tutti i cittadini sammaritani ha depositato un mazzo di fiori in segno di vicinanza alla famiglia di Miguel, così si chiamava la vittima, e all’intera comunità Spagnola