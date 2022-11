S.MARIA C.V. Al carcere arriva per un’ispezione la senatrice Cucchi: sorella di Stefano, ammazzato da due carabinieri

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stamattina alle 10,30 una delegazione di parlamentari dell’Alleanza Verdi e Sinistra, composta da Ilaria Cucchi, vicepresidente della commissione Giustizia, e da Peppe De Cristofaro, Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra e Presidente del gruppo Misto del Senato, hanno effettuato una visita ispettiva nella casa circondariale di Santa Maria Capua a Vetere.

Dopo i gravissimi fatti dell’aprile 2020, l’intento è quello di verificare le attuali condizioni di detenzione all’interno della struttura, capire e affrontare i problemi sempre più complessi del mondo carcere a partire dal sovraffollamento

Sicuramente il volto più noto che oggi è entrato nelle carceri sammaritani è la sorella di Stefano Cucchi.

Sotto

Una settimana dopo, Stefano si spegne in carcere a soli 31 anni a causa delle lesioni interne riportate in seguito ad un violento pestaggio.

Le immagini del corpo tumefatto del giovane occupano le pagine della cronaca dei giornali e danno avvio ad un caso che tiene l’Italia con il fiato sospeso per 13 anni, durante i quali Ilaria combatte strenuamente per ottenere giustizia.

Il

4 aprile 2022 il processo si conclude con la condanna in via definitiva a 12 anni di carcere dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale.