SANTA MARIA CAPUA VETERE (tp) – Due tentativi di truffe con specchietto stasera in via De Gasperi e via Anfiteatro a Santa Maria Capua Vetere. Allarme lanciato da alcuni anziani che hanno segnalato ai vigili urbani due uomini all’interno di una Mercedes di colore grigio che sono entrati in azione in città per farsi consegnare soldi per un finto incidente.