S.MARIA C.V. ALLE ELEZIONI. Cinque anni di prese in giro, ora Campo Sorbo alza la testa e candida Spina

MIRRA PROMETTE DI RISOLVERE IL PROBLEMA CON LA PROGETTAZIONE E LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI CHIESTI NEL 2015 DAL SINDACO DIMURO

I consiglieri uscenti e i candidati che con tanta faccia tosta oggi vengono a chiederci il voto fanno parte della stessa amministrazione capeggiata dal sindaco Mirra che non ha mai voluto porre concretamente in essere alcuna attività per la riqualificazione di Campo Sorbo.

Si ribadisce che nell’immediato l’unica soluzione per la vivibilità del quartiere è l’acquisizione delle strade così come era stato deliberato dal Consiglio Comunale della precedente amministrazione, poi però avversato da questa maggioranza che, unanimemente, in Consiglio Comunale ha invece votato contro l’acquisizione delle strade, quindi, contro gli interessi di Campo Sorbo.

Altro spiraglio per il nostro quartiere è l’accesso a quel finanziamento nazionale per le aree degradate periferiche, anche questo fortemente voluto solo e unicamente dalla precedente amministrazione e che per fortuna – dopo uno stop di due anni a causa di interventi da parte della Corte dei Conti – sta finalmente proseguendo il suo iter. Il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, infatti, pubblicato l’elenco dei Comuni vincitori e presto erogherà anche al nostro Comune i quasi due milioni di euro richiesti dal sindaco Di Muro nel 2015 a seguito della presentazione di un progetto di riqualificazione.

Le strade di Campo Sorbo, dunque, allo stato attuale continuano a non essere acquisite al patrimonio comunale, il che significa nessuna manutenzione e nessun servizio potrà mai essere garantito dal Comune nemmeno dopo la realizzazione di quelle opere primarie previste dal progetto del 2015.

La questione Campo Sorbo rimane ancora irrisolta per volontà politica dell’amministrazione Mirra. I cittadini del quartiere ne hanno preso atto e, per tale motivo, in qualità di rappresentante del Comitato Campo Sorbo, ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni con la lista Forza Italia che considera la questione Campo Sorbo una priorità.