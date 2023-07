E’ avvenuto questa mattina in via …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente, questa mattina, in via Achille Grandi. Un auto, con a bordo un neonato di due mesi, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un mezzo della nettezza urbana, un Apecar. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.