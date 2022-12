SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente in via Roma, pochi minuti fa, a Santa Maria Capua Vetere. G.M., ultrasessantenne, è precipitato dal tetto di un’abitazione mentre stava eseguendo alcuni lavori. Trasportato dal 118 al Pronto soccorso di Caserta in Codice Rosso.