S. MARIA C.V. Casa dello spaccio in pieno centro, svolta per uno degli arrestati

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza per Giuseppe Cipullo, uno dei due fratelli arrestati la settimana scorsa, insieme al fratello Vincenzo, a Santa Maria Capua Vetere. Accusati entrambi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish. L’indagine si è sviluppata mediante la visione delle immagini estrapolate dal sistema di video registrazione installato nei pressi dell’abitazione utilizzata come base logistica per l’attività di spaccio, nonché attraverso intercettazioni telefoniche da cui sono emersi numerosi contatti, anche con l’utilizzo di un linguaggio criptico, funzionali alle cessioni di sostanza stupefacente nei confronti degli acquirenti consumatori finali, i quali successivamente escussi hanno confermato l’acquisto delle sostanze.

