S.MARIA C.V. Coppia ruba le sedie da un noto bar in Piazza Mazzini. Il titolare pubblica il video sui social

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Christian e Lidia de Angelis) Furto pomeridiano ai danni di un noto bar, ecco i video e foto dei balordi. Ieri pomeriggio una coppia, uomo e donna, ha derubato gli arredi del Bar Sant’Elia Cafè in piazza Mazzini.

Due soggetti di età media, hanno deciso in pieno pomeriggio di portarsi via le sedie del locale commerciale, il tutto sotto gli occhi delle telecamere. Appresa la situazione, il titolare del Bar ha chiesto aiuto sui social per identificare i due balordi pubblicando foto e video e scrivendo questo appello: “Ragazzi aiutatemi a condividere questo video ed essere solidali.Oggi alle 15.15 all’incirca due squallidi personaggi guardate cosa fanno fuori almio Bar in Piazza Mazzini!Ragazzi il problema,voglio capire che non hai che mangiare, ma prendere delle sedie, vestiti anche in modo sobrio, mi fa capire che questa è cattiveria. Chiunque li riconoscesse e pregato di contattarmi in pvt , grazie a tutti!“.