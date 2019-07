S. MARIA C.V. Denunciato dal fratello, assolto maresciallo dell’Aeronautica

SANTA MARIA CAPUA VETERE (tp) – E’ terminata con l’assoluzione in Corte di Appello il processo a carico del maresciallo Alberto Russo, 49 anni, di Santa Maria Capua Vetere, sottufficiale dell’Aeronautica. Il militare era stato processato e condannato in primo grado alla pena di 8 mesi di carcere da giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per interferenza illecita nella vita di altri previsto dall’art. 615 bis c.p.; normativa, questa, di recente introduzione che punisce coloro che usano strumenti di ripresa visiva o sonora e che si procurano indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata. Russo scattò foto inopportune nei confronti del proprio fratello che svolge il mestiere di coltivatore diretto, proprietario terriero, con il quale è in conflitto. Nel processo la parte civile era assistita dall’avv. Raffaele Crisileo, mentre l’imputato Russo Alberto completamente assolto è stato assistito dagli avvocati Guglielmo Ventrone e Vincenzo Alesci.