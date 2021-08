S. MARIA C.V. Derubata mentre è in vacanza. Lo sfogo dell’ex deputata Camilla Sgambato su Facebook

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Giusto per sfatare l’ennesimo luogo comune che…”tanto stai in Toscana, mica a Napoli o a Caserta che ti rompono il vetro della macchina per rubare le valigie in un parcheggio a pagamento, su un affollatissimo lungomare a Marina di Pisa?” E vabbè, buon ferragosto a tutti e che le vacanze continuino”. E’ il commento apparso sul profilo Facebook dell’ex deputata del Partito democratico di Santa Maria Capua Vetere, Camilla Sgambato.

La donna, mentre si trovava in vacanza a Marina di Pisa, è rimasta vittima di un furto avvenuto all’interno della sua auto.