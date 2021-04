S.MARIA C.V. Dolore e lacrime per l’ultimo addio a Renato, morto improvvisamente

SMCV (Lidia e Christian de Angelis) – Alle 14.30 di oggi, presso la Chiesa di San Vitaliano (nel rione Iacp), si è celebrato il rito funebre del 53enne sammaritano Renato Del Vecchio, scomparso improvvisamente.

Del Vecchio era di Santa Maria C.V., ma si era trasferito per lavoro in Calabria. Proprio lì, l’altro giorno, ha accusato un malore che lo ha portato via dall’affetto della moglie Vincenza, delle figlie Imma e Giada, dei fratelli AnnaTeresa, Silvana, Antonella e Benedetto, oltre che dei tanti amici e parenti.