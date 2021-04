S.MARIA C.V. È morto Giannino Maddaluna, storica figura del commercio della città

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È mancato all’affetto dei suoi cari Giovanni Maddaluna, da tutti conosciuto come Giannino, una delle figure storiche del commercio di Santa Maria Capua Vetere.

Aveva 83 anni.

Il suo negozio di dischi nel centralissimo Corso Garibaldi è stato meta, per decenni, di migliaia e migliaia di persone, soprattutto giovani, durante l’epoca d’oro del vinile.

Un settore di autentica eccellenza che impegnò le passioni della famiglia Maddaluna, al punto che suo fratello aprì un negozio di eguale successo ed identica reputazione a Caserta.

Giannino Maddaluna era il padre dell’avvocato Emilio Maddaluna, a cui Casertace porge le più sentite condoglianze.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in via Mazzocchi 219 alle ore 11:15 di domani 3 aprile 2021, proseguendo per la Chiesa S.Maria Maggiore (Duomo), dove sarà celebrato il rito funebre.