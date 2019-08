S.MARIA C.V. Festa dell’Assunta. Denunciato l’imprenditore dei fuochi d’artificio. Ecco perchè

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Tina Palomba) E’ stato l’intervento della polizia ad evitare che i festeggiamenti dell’Assunta e il tradizionale ‘incendio al campanile’ si trasformassero in tragedia. Un imprenditore di Visciano (Napoli) L.A. è stato denunciato a piede libero per esplosioni di fuochi di artifici non autorizzati. All’uomo gli è stata subito sospesa la licenza per le manifestazioni pirotecniche illegali. E’ successo pochi minuti dopo l’avvio degli spettacolari fuochi d’artificio l’altra sera nella piazza del Duomo.

Gli agenti del locale commissariato diretti dal dott. Stanislao Caruso hanno interrotto subito l’esplosione non autorizzata. L’imprenditore non aveva comunicato l’utilizzo di quel tipo attività regolata attraverso l’utilizzo di un computer. I fedeli presenti all’evento hanno pensato ad un guasto nell’innesco della seconda batteria dei fuochi, invece, senza che nessuno si accorgesse di nulla si è trattato dello stop imposto dagli agenti che hanno subito sequestrato il materiale illegale.

Ieri mattina non è stata neppure più esplosa la batteria dei fuochi prevista all’alba dell’Assunta. Tre volanti della polizia e una dei carabinieri ieri fino a tarda sera hanno vigilato sul regolare svolgimento dei festeggiamenti in città.