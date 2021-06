S. MARIA C.V. Furti seriali in abitazione. Scassinatore “latitante” preso alla frontiera

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, nei pressi del casello autostradale di Villesse, in provincia di Gorizia, ha intercettato un veicolo, con targa serba, con a bordo un cittadino serbo ed un connazionale.

Dopo accurati controlli gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera hanno accertato che il cittadino italiano era destinatario di una misura coercitiva cautelare in carcere emessa, nel settembre 2020, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un’attività di indagine relativa a furti seriali in abitazione avvenuti nel 2017 in Campania.

D.R., ventitreenne campano, dopo le operazioni di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.