S. MARIA C.V. Furto da 2 milioni di euro nella farmacia del Melorio: rubati medicinali salvavita
10 Novembre 2025 - 16:20
Ignoti hanno svuotato la farmacia ospedaliera, indagini in corso per risalire ai responsabili
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un numero considerevole di medicinali salvavita è stato sottratto alla farmacia interna dell’ospedale Melorio. Un colpo ben pianificato ha dunque colpito il presidio ospedaliero di Santa Maria Capua Vetere, dove i ladri sono riusciti ad accedere ai locali riservati.
L’importo rubato ammonta a circa 2 milioni di euro. La banda di malviventi avrebbe anche aggirato i sistemi di videosorveglianza, agendo con estrema rapidità nel caricare i farmaci su un veicolo, per poi darsi alla fuga. L’allarme è scattato soltanto quando il personale sanitario si è reso conto della sparizione dei medicinali.
Le indagini in corso sono coordinate dalla locale compagnia dei carabinieri.