S. MARIA C.V. Maxi blitz dei carabinieri, nasconde serra di marijuana nell’armadio. Arrestato 39enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE (gv) – Maxi blitz dei carabinieri della stazione diretti dal Maresciallo Mario Iodice. È finito in manetta un 39enne in via porta Giove. L’uomo è stato trovato in possesso di stupefacente.

I carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un trentanovenne del luogo.

I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dell’uomo lo hanno identificato e sottoposto prima a perquisizione personale e poi domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità 18 piante essiccate di marijuana del peso complessivo di 1,05 kg occultate all’interno di un armadio per coltura interna con sistema di areazione filtrato e lampade al led, 2 involucri in cellophane contenente gr. 0,91 di cocaina, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e prodotti fertilizzanti.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.