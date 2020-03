S. MARIA C.V. Non versa l’assegno di mantenimento ai 3 figli. Assolto noto professionista

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Penale,

in composizione monocratica, Giudice Dott. Giovanni Mercone, alle ore 17:00 di oggi, ha assolto



P.D.F. dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare aggravato dalla condotta perdurante.L’uomo, noto professionista di Santa Maria a Vico, era legalmente separato dalla moglie e dall’unione deidue erano nati tre figli.L’ex moglie contestava al marito che a partire dalla data della separazione aveva fatto mancaresenza soluzione di continuità i mezzi di sussistenza ai figli, omettendo di versare al coniugeseparato l’assegno mensile di mantenimento fissato con il provvedimento di separazioneconsensuale sottraendosi, in tal modo, agli obblighi di assistenza inerenti alla potestàgenitoriale. Per tale motivo il padre veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cuiall’art. 570 commi 1 e 2 n.2) del Codice Penale con la contestazione della condotta perdurante.La difesa, sostenuta dall’avvocato Paolo Iuliano del Foro di Santa Maria Capua Vetere, hadimostrato durante l’istruttoria dibattimentale, anche attraverso il preciso e puntigliosocontroesame della querelante e dei testimoni, con il deposito di copiosa produzionedocumentale, l’incapacità economica dell’imputato, tale da oggettivare una situazionepersistente ed incolpevole di indisponibilità degli introiti, la quale non ha consentito diottemperare a quanto allo stesso oneratogli.Inoltre la difesa ha evidenziato che la Pubblica Accusa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale,non è riuscita a provare quanto si era ripromessa in sede di esercizio dell’azione penale, ovverola dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dello stato di bisogno dei soggetti passivi delreato.Altresì la difesa è riuscita a dimostrare che l’imputato non si è mai sottratto all’obbligo diassistenza morale ed affettiva inerente la potestà di genitore e, nei periodi in cui ha avuto unamaggiore possibilità economica, ha contribuito all’assistenza materiale dei propri figli.L’avvocato Paolo Iuliano, nell’esaustiva e dettagliata discussione, ha evidenziato, in modoinconfutabile, la carenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie incriminante.