S. MARIA C.V. Pagamenti degli straordinari fermi al palo. Vigili urbani “in fuga” dal comando cittadino

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Vigili in fuga dal comando cittadino. Sarebbero tre gli agenti che per motivi economici avrebbero chiesto e ottenuto il trasferimento.

Una polemica provocata dal fatto che non verrebbero pagati gli straordinari, sia per il periodo Covid e sia per la turnazione notturna per i controlli predisposti per la movida in piazza Anfiteatro. I pagamenti degli straordinari sono fermi a quasi due anni fa. E’ compito dell’amministrazione comunale provvedere a queste spese, ma secondo le voci che hanno alimentato le polemiche di questi giorni, non c’è alcuna risposta alla soluzione del problema. Nel frattempo visto la puntualità dei riconoscimenti economici in altri comuni ci sono stati tre trasferimenti recentemente accordati: uno a Santa Maria a Vico, uno a Casal di Principe un altro nel salernitano.