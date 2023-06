S.MARIA C.V. Pare sia proprio vero: un impiegato comunale guida l’auto dei Vigili e fa un inseguimento pericoloso a due ladri. Una donna ferita e tante ombre su una vicenda assurda

Nei giorni scorsi è stato reso noto da fonti ufficiali l’arresto di un pregiudicato che avrebbe tentato il colpo della gomma bucata. Tutto quello che è successo dopo e che non è stato scritto nel comunicato ha dell’incredibile. Rimaniamo a disposizione di chiunque, a partire dal comandante colonnello Aulicino, qualora volessero esprimere valutazioni, precisare o smentire i contenuti di questo articolo

Alcuni giorni fa abbiamo dato notizia dell’arresto, da parte dei Vigili Urbani di S.Maria C.V., di un pregiudicato che, secondo la velina ufficiale, sarebbe stato sorpreso, insieme ad un complice, mentre stava per perpetrare il furto con la tecnica della ruota bucata attraverso cui, di solito, avviene che i ladri, dopo aver forato il pneumatico della vittima designata approfittano della necessità di quest’ultima di sostituire la ruota per derubarla.

Essendo stati gli stessi vigili a diramare la notizia, uno è portato a ritenere che la vicenda si sia sviluppata con modalità lineari: le due persone, soprese nei pressi dell’area mercato, si sarebbero date alla fuga e sarebbero state inseguite da un’auto dei vigili urbani che, al termine di un rocambolesco inseguimento per le strade sammaritane, sarebbe terminato con il fermo dei due.

A quanto ci risulta, però, il secondo uomo è stato prontamente rilasciato, dopo essere stato denunciato a piede libero.

La sua posizione si differenziava da quella del presunto complice per il fatto di non avere precedenti penali a suo carico.

Ma allora cosa hanno visto i Vigili Urbani di S.Maria C.V.?

E soprattutto cosa hanno fatto?

Stando a questa versione molto gettonata dalle parti del comando dei Vigili, attorno all’area mercato era in servizio un’auto, una 500L, totalmente priva dei contrassegni della Polizia Municipale e anche di un apparato acustico, cioè una sirena. A bordo ci sarebbero state tre persone: due vigili urbani non alla guida e P.S., dipendente comunale con la qualifica di operatore tecnico addetto alla segnaletica.

Questo dipendente è abitualmente associato all’attività dei Vigili Urbani, ma giusto per sgomberare immediatamente la scena da ogni possibile e fragile spiegazione da parte del comando di Polizia Municipale, la funzione di vigile ausiliario può essere assegnata soltanto a coloro che hanno specifiche ed elevate competenze nel loro campo professionale.

Una condizione che non è certo quella di P.S. il quale, e torniamo al fatto di cronaca, ha condotto lui direttamente l’inseguimento per le strade della città.

Dal comunicato dei Vigili Urbani mancano un paio di fatti molto rilevanti: l’inseguimento operato dalla 500L “borghese” nei confronti di un’altra 500, quella dei presunti ladri, ha veramente messo a repentaglio la pubblica incolumità. Diverse le auto in transito o parcheggiate entrate in collisione con chi scappava e chi, senza un contrassegno, senza una sirena, inseguiva, aprendo anche un varco difensivo che il ladro o i ladri potrebbero utilizzare successivamente, affermando che loro si sono allontanati velocemente e non si sono accorti che all’inseguimento ci fosse un’auto della forza pubblica, ma magari ci potessero essere i parenti o conoscenti di quella persona che aveva subito il tentativo di furto.

La sensazione è che, se i ladri – essendo mariuoli – non erano in regola, non è che nell’altra 500, quella della legge, le cose fossero poi tanto meglio, visto che l’inseguimento sarebbe stato condotto da un semplice dipendente comunale, a cui evidentemente piacciono le serie di azione americane, ma che non avrebbe avuto alcuna titolarità e agibilità legale per farlo, non essendo dotato neppure del brevetto per guida ad alta velocità.

Altra cosa strana, è che il dipendente ha continuato a guidare l’auto anche nella seconda fase dell’operazione cioè quando, a bordo con due agenti e una delle due persone tratte in arresto, ha percorso il tragitto San Tammaro -Comando scortato da un’altra auto della municipale con le scritte di Polizia e con sirena azionata.

