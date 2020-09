S. MARIA C.V. Psicologa strappata via dal male nel cuore degli anni. Ieri i funerali di Maria Laura Petrella

I messaggi di cordoglio degli amici

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) – Folla per l’ultimo saluto alla bellissima Maria Laura Petrella 29 anni. Ieri pomeriggio presso il Duomo di Santa Maria Capua Vetere si sono celebrati i funerali della stimata e solare 29enne psicologa, vittima del male, Maria Laura figlia dell’avvocato Giovanni e della dottoressa Antonella Esposito. Una ragazza dolcissima, elegante, simpatica e sempre disponibile, un’amica insostituibile e una figlia unica, speciale. In tanti ieri hanno affollato il Duomo per dare l’ultimo saluto a questa ragazza che a soli 29 anni dopo aver combattuto contro il male, è volata via. Diversi i messaggi di addio eccone alcuni più commoventi.

Dall’Ordine degli Psicologi della Campania: “Un altro saluto, un’altra prossima collega da ricordare. Marialaura Petrella aveva solo 29 anni ed alla scorsa sessione dell’esame di stato aveva superato senza difficoltà la prima prova.La malattia “del secolo” l’ha prima costretta a fermarsi, e adesso l’ha portata via con se.Come Ordine siamo disorientati e addolorati dinanzi a queste tragiche notizie, tutte a poca distanza una dall’altra e per le quali non ci resta che unirci al dolore dei familiari e di tutti i loro cari.Ciao Marialaura, le tue amiche e colleghe ci hanno tenuto tanto affinché anche noi ti ricordassimo, segno di quanto hai seminato. Fai buon viaggio”. Armando Cozzuto.

Gli amici più cari: “Voglio ricordarti così ! Sorridente, allegra , spensierata ,piena di vita! Ho tanti rimpianti! Ci siamo detti mille volte di organizzare una cena perché la frenesia della quotidianità non ci dava mai modo di scambiare 4 chiacchiere in tranquillità! … Quanto vorrei averla organizzata ! Quanto vorrei aver avuto modo di salutarti! Hai lottato fino all’ultimo secondo contro un male troppo più forte … hai lasciato un enorme vuoto nei cuori di chi ha avuto il piacere di conoscerti! Ma soprattutto ci hai ricordato quanto la vita deve essere apprezzata in ogni secondo, senza mai dare nulla per scontato, senza sprecarne un solo attimo! Ora riposa, amica mia, veglia su di noi, guidaci da lassù e rendi più bello il cielo con il tuo sorriso. Resterai sempre nei nostri cuori! BuonViaggio”.

“Ti Voglio Ricordare Così con Noi, presente sempre in momenti speciali come d’altronde lo eri tu; sempre sorridente e disponibile con tutti ma avvolte poco apprezzata … la tua allegria e il tuo sorriso , sempre , in ogni occasione ; capace di sdrammatizzare e far tornare il sorriso con una tua parola frase o battuta .Resterai per sempre nel mio cuore️ AMICA. Ti Voglio Un Mondo Di Bene!!! Sarai una delle persone difficili da dimenticare, la tua voce arrivava in ogni dove e fino all’ultimo minuto quando hai deciso di volare via. È un CIAO ma non un addio”.

“Hai aspettato ieri che mi sposassi e finisse la festa per volare in cielo e darmi L ultimo saluto stanotte mentre non riuscivo a prendere sonno pensando che forse era l’agitazione per la giornata trascorsa senza di te, invece quasi me lo sentivo che era successo qualcosa! Eravamo rimaste Quando mi hai fatto da madrina per la cresima che presto mi avresti accompagnata anche in chiesa e mesi fa addirittura che ci aspettava a novembre un altro parto, un altra nottata di risate per sdrammatizzare la mia paura, si perché anche la mia seconda figlia doveva nascere con te al mio fianco ed invece tu non ci sei più.Sei stata tanto buona con tutti, hai avuto un cuore grande che pochi hanno saputo apprezzare. Hai ricevuto del male da troppe persone e leggere ora tanti messaggi dopo tutto quello che ti hanno fatto mi viene tanta rabbia! Sarai sempre al mio fianco! Ti porterò sempre nel mio cuore. Buon viaggio amica mia!”.