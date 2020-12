SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato condannato a 9 anni di carcere l’imprenditore di Caivano Gennaro C., arrestato a maggio dello scorso anno, con l’accusa di avere stuprato la sua ex e di aver diffuso immagini intime della donna via web.

La decisione è stata presa dai giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i quali hanno accolto nella totalità il quadro esposto dalla Procura, al termine del processo che si è dibattuto a porte chiuse come accade sempre in casi del genere.