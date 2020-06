S. MARIA C.V. Rivolta nel carcere durante il Covid. Giovanna Petrenga (FdI): “Piena solidarietà alla Polizia Penitenziaria”

Ringrazio la leader Giorgia Meloni che è intervenuta tempestivamente nella vicenda

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Piena solidarietà – dichiara la senatrice Giovanna Petrenga di Fratelli d’Italia – alle Forze dell’Ordine e specificamente alla Polizia Penitenziaria. Ringrazio la leader Giorgia Meloni che è intervenuta tempestivamente nella vicenda del Carcere di S. Maria C.V. e che è in costante contatto per monitorare l’evolversi della situazione.”

Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato: «In una Nazione normale lo Stato, all’indomani rivolte nelle carceri, organizzate dalla criminalità organizzata, avrebbe agito tempestivamente e punito in maniera esemplare i responsabili, con processi per direttissima e revoca di massa dei benefici penitenziari come chiesto da Fdi. In Italia invece arrivano incredibilmente e vergognosamente gli avvisi di garanzia alla Polizia Penitenziaria. E cosa grave, il compito di notificarli viene affidato ad un altro Corpo dello Stato, i Carabinieri. Fratelli d’Italia esprime solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria, ai Carabinieri e a tutte le nostre forze dell’ordine che, con mezzi inadeguati, difendono la libertà e la nostra sicurezza. Ricorderemo anche per questo indegno epilogo delle rivolte nelle carceri Alfonso Bonafede ministro della Giustizia».