S.MARIA C.V. Salvatore Schiavone lascia il comando dei vigili urbani. 17 candidati pronti per gli orali del concorso per la Municipale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (tp) Nuovi arrivi e nuove partenze al comando dei vigili urbani della città del foro. Terminati gli esami scritti per il concorso per le 12 assunzioni nella polizia municipale in due anni.

17 candidati sono risultati idonei e quindi dovranno sostenere gli orali il 29 agosto. Non hanno superato la prova ben 41 concorrenti.

Intanto proprio oggi è stato indetto il concorso per il nuovo comandante dei vigili urbani a tempo determinato. Il dirigente Salvatore Schiavone lascerà l’incarico il primo ottobre per aver vinto un concorso all’ispettorato frode e qualità (Icqrf) per la sede della Toscana e dell’Umbria.