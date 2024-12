S. MARIA C.V. Sorpreso mentre porta droga in carcere: arrestato agente penitenziaria

La droga, sequestrata, era destinata ai detenuti in carcere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arrestato per aver introdotto 1 chilo e 45 grammi di hashish all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Questi i motivi per i quali un assistente capo polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale Uccella, è stato arrestato giovedì mattina.

Il Nucleo Investigativo Centrale, di Roma, con la delega del personale della penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere, questi ultimi coordinati dal comandante Alberta Rengone, arrestavano, in flagranza di reato, l’agente B.V., 52 anni di Trentola Ducenta, che veniva condotto presso il carcere militare della città del Foro. Ad esito di perquisizione veicolare sono stati rivenuti altri due chili di droga

La droga, sequestrata, era destinata ai detenuti in carcere