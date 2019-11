SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – E’ stato arrestato dagli uomini del locale commissariato di polizia per la terza volta nel giro di sei giorni, per evasione, il 30enne Davide Di Vasto, 30enne. Pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari, presso la sua abitazione per estorsione e maltrattamenti. Tutti gli arresti sono stati convalidati e ogni volta è potuto tornare a casa.