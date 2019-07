S. MARIA CAPUA VETERE. Blackout da sovraccarico di corrente. Persone intrappolate negli elevatori

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Le alte temperature inducono ad accendere condizionatori e ventilatori e il sovraccarico di corrente fa saltare l’elettricità in diverse zone. E’ quello che è successo nella giornata di oggi a Santa Maria Capua Vetere, dove diverse persone sono rimaste bloccate in ascensore, durante i blackout. I vigili del fuoco, infatti, sono dovuti intervenire persino in tribunale dove, alcuni avvocati sono rimasti chiusi negli elevatori. Brutta avventura anche per una 14enne di Capodrise che si era recata in un noto ristorante giapponese dell’Appia, restando intrappolata anche lei nell’ascensore dell’attività. La giovane, dallo spavento ha avuto un malore e, oltre i caschi rossi è giunta sul posto un’ambulanza del 118.