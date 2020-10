SAN NICOLA LA STRADA – Ennesimo furto di gomme avvenuto a San Nicola la Strada, avvenuto in via Patturelli non lontano dal viale Carlo III.

I malviventi hanno agito rapidamente ed in pieno giorno, apponendo crick e mattoni sotto l’autovettura parcheggiata, per poi dileguarsi.

Questa volta la vettura presa di mira è stata una Smart.