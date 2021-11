SANTA MARIA A VICO – É rientrata in Italia la salma di Domenico De Lucia, il 36enne di Santa Maria a Vico trovato morto lo scorso mese di ottobre all’interno della sua abitazione in Inghilterra, dove si era trasferito per lavoro.

I funerali saranno celebrati sabato, 20 novembre, alle 15,oo, nella Parrocchia Maria Santissima Assunta.