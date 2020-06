SABATO SERA di PAURA. Finti poliziotti rapinano e picchiano una coppia di giovani nei pressi dell’Asse Mediano

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Finti poliziotti rapinano e picchiano automobilisti. Ieri (ma non solo) alcuni finti poliziotti di stato, a bordo di una Fiat Bravo di colore grigio con dei lampeggianti non in dotazione alle vere forze dell’ordine hanno formato un posto di blocco, poi hanno lampeggiato alle auto delle vittime e con la scusa dei controlli, nei pressi dell’Asse Mediano, hanno rapinato gli automobilisti di passaggio, con in pugno una pistola. I malcapitati hanno consegnato loro oggetti, soldi, cellulari e orologi.

Ieri tre episodi con altrettante vittime, tra cui una coppia di 26enne di Trentola che hanno allertato i carabinieri in quanto rimasti feriti dopo l’aggressione subita dai finti poliziotti, a cui i giovani si erano ribellati, i banditi li hanno minacciati e picchiati per farsi consegnare gli oggetti.

Sempre ieri altri due automobilisti hanno subito la stessa sorte, rapinati e aggrediti. Pare che i finti poliziotti siano dei rom a bordo della fiat bravo con una specie di lampeggiante a simulare quello della polizia. La zona presa di mira è l’asse mediano, per cui ora dopo l’identikit dei balordi è caccia all’uomo, fate attenzione.