SALDI. Avvio ufficiale il 6 luglio, ma ECCO I NEGOZI OUTLET e CAMPANIA dove sono già partiti

CASERTA – Torna l’appuntamento annuale con i saldi estivi, offerte che permettono a molte famiglie di acquistare, soprattutto articoli di abbigliamento, a prezzi scontati. La data di inizio ufficiale nella nostra regione è fissata per sabato 6 luglio e fino al 30 agosto.

Il Condacons ha segnalato in queste ore come diversi commercianti hanno già cominciato ad applicare sconti e promozioni in anticipo sulla data di inizio dei saldi: “Per far fronte all’elevato calo delle vendite in tutta Italia sono di fatto già partiti i saldi estivi – ha spiegato il Codacons -, con numerosi negozi e catene commerciali che hanno anticipato gli sconti attraverso promozioni speciali e svendite“.

Ed anche in provincia di Caserta, i centri commerciali hanno praticato sconti sui prezzi degli articoli, già prima dell’avvio della stagione ufficiale.

Alla Reggia Outlet Marcianise ad esempio, da domani e fino al 5 luglio, i clienti potranno usufruire di numerose promozioni con sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle collezioni primavera-estate, nei negozi Adidas, Elisabetta Franchi, Polo Ralph Lauren, Fossil, Le Creuset, Motivi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Twinset, Armani Outlet, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Liu Jo e Pinko (LEGGI QUI I DETTAGLI).

Mentre al centro commerciale Campania gli sconti pre-saldi, attivi fino al 30 giugno, si trovano nei negozi Sisley, Kasanova, Piazza Italia, Lovable, Terranova, Bluespirit, Mondadori, Jean Louis David, Bottega Verde, Disney store, Miriade, Re Sole, Stroili, Pandora (CLICCA QUI).