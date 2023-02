“Salve, siamo di Banca…”. Con un finto messaggio frega le sue vittime. DENUNCIATA 40ENNE DI CASERTA

CASERTA – I carabinieri hanno denunciato una 40enne di Caserta, al seguito di una segnalazione presentata da un residente della zona. I militari hanno avviato l’indagine per via di numerose truffe telematiche segnalate nella zona.

I militari di Montegranaro, al termine delle indagini avviate dopo la denuncia presentata, hanno identificato e denunciato per truffa una 40enne della provincia di Caserta già nota alle forze dell’ordine per fatti analoghi.

La donna inviava degli sms alle vittime usando come mittente il nome della banca di riferimento, nel messaggio comunicava di operazioni fraudolente fornendo un link dove inserire i dati della carta di credito per ottenere i rimborsi.

L’uomo

residente nel Fermano, che ha sporto denuncia, è stato una delle prime vittime della truffatrice, egli infatti ha fornito i dati richiesti per ben sei volte, non accorgendosi di aver operato sei bonifici per un totale di 600 euro a vantaggio della donna casertana.